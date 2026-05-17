La estrategia naranja para ganarle al “antifujimorismo”: Keiko Fujimori y su cuarto intento

Tras oficializarse el pase de Keiko Fujimori a la segunda vuelta presidencial junto a Roberto Sánchez, desde Fuerza Popular comenzaron a delinear la estrategia política con la que buscarán vencer el denominado “antifujimorismo” en el cuarto intento de la lideresa naranja por llegar a la Presidencia de la República.

En entrevista con Panorama, Miguel Torres agradeció el respaldo de los electores y cuestionó nuevamente el rol de la Oficina Nacional de Procesos Electorales durante los comicios. El dirigente sostuvo que las presuntas irregularidades ya habían sido advertidas desde las elecciones de 2021 y consideró que no era adecuado que Piero Corvetto continúe al frente de la institución electoral.

Torres indicó además que Fuerza Popular buscará reunir alrededor de 100 mil personeros para supervisar el proceso de conteo de votos en la segunda vuelta. “Es el momento de entender que el Perú se está jugando su futuro entre el caos y el orden”, afirmó durante la entrevista. Asimismo, no descartó una eventual alianza política con Renovación Popular, agrupación liderada por Rafael López Aliaga, al señalar que nunca han mantenido enfrentamientos con dicho sector político.

KEIKO FUJIMORI Y PPK

El candidato a la segunda vicepresidencial también cuestionó las propuestas de Roberto Sánchez, asegurando que representan un riesgo para el modelo económico y político del país. Finalmente, se pronunció sobre la reciente reunión que se dio entre Keiko Fujimori y el expresidente Pedro Pablo Kuczynski, indicando que la lideresa de Fuerza Popular le expresó su agradecimiento por el indulto otorgado en su momento a su padre, Alberto Fujimori.