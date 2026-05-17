La segunda vuelta ya es oficial: Keiko Fujimori y Roberto Sánchez disputarán el balotaje

El Pleno del Jurado Nacional de Elecciones oficializó este domingo los resultados de las Elecciones Generales 2026 y confirmó que Keiko Fujimori y Roberto Sánchez disputarán la segunda vuelta presidencial prevista para el próximo 7 de junio. La proclamación se realizó luego de certificarse que ninguno de los 35 candidatos alcanzó la mayoría absoluta de votos válidos.

La sesión fue encabezada por el presidente del JNE, Roberto Burneo, en la sede institucional ubicada en Jesús María. Según el conteo final de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, Keiko Fujimori obtuvo 2.877.678 votos válidos, equivalentes al 17,192 %, mientras que Roberto Sánchez alcanzó 2.015.114 votos, representando el 12,039 % del total. Con ello, ambos candidatos avanzan oficialmente al balotaje para definir la presidencia del periodo 2026-2031.

El anuncio se realizó 35 días después de las elecciones del 12 de abril y contó con la presencia de autoridades nacionales, observadores internacionales y representantes de diversas agrupaciones políticas. La ONPE confirmó además que la diferencia entre Roberto Sánchez y Rafael López Aliaga, candidato de Renovación Popular, es irreversible, dejando fuera de competencia al exalcalde de Lima. Los organismos electorales destacaron que el proceso incluyó la revisión de más de 68 mil actas observadas y la transmisión pública de más de 2.300 audiencias.

KEIKO SE PRONUNCIA

Tras la proclamación, Keiko Fujimori sostuvo que las elecciones “no han estado ajenas a irregularidades” y pidió una mayor participación ciudadana en la segunda vuelta. La lideresa de Fuerza Popular convocó a los ciudadanos a convertirse en “defensores de la democracia” durante la jornada electoral y remarcó la importancia de contar con observadores internacionales en el próximo proceso electoral.