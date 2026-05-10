Abogado de Renovación Popular señala las próximas acciones de su partido

En una entrevista con la periodista Carla Muschi de Panorama, Wilber Medina, abogado del partido político Renovación Popular, afirmó que existen indicios de irregularidades en las mesas de sufragio correspondientes a la serie 900K utilizadas durante las elecciones generales del pasado 12 de abril.

Según explicó Medina, varias de estas mesas de sufragio habrían sido instaladas en centros poblados de manera ilegal, sin el control electoral adecuado ni presencia policial. El abogado aseguró que la mejor manera de demostrar estas denuncias es mediante el acceso al padrón de electores de dichas mesas.

Además, el letrado sostuvo que durante el proceso electoral se habrían presentado “muchas anomalías” en las llamadas mesas inclusivas. Sostuvo que al solicitar información oficial a las autoridades del Jurado Nacional de Elecciones no tiene una respuesta rápida, sino que, según su versión, dilatan el tiempo.

REITERA SU PEDIDO

Finalmente, el representante legal del candidato presidencial Rafael López Aliaga reiteró su pedido para revisar el padrón de electores de las mesas desde la serie 900001. Mientras tanto, las autoridades electorales continúan con el proceso de evaluación y verificación de los resultados oficiales.