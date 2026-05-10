El show de Roberto Sánchez: chats delictivos ponen contra las cuerdas a candidato presidencial

Panorama difundió una denuncia constitucional presentada contra el candidato presidencial Roberto Sánchez, vinculada a su gestión como ministro de Comercio Exterior y Turismo durante el gobierno de Pedro Castillo.

El caso está relacionado con la designación de Daniel Abarca Soto como asesor del Gabinete de Asesores del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur). Según la denuncia fiscal, dicha contratación no habría respondido al interés público, sino a un presunto pedido del entonces presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido, a quien se le atribuye el presunto delito de tráfico de influencias agravado.

De acuerdo con la acusación, los hechos podrían configurar presunta negociación incompatible y aprovechamiento indebido del cargo durante la gestión de Sánchez al frente del sector. Panorama también reveló la existencia de comunicaciones previas entre Guido Bellido y Daniel Abarca Soto, que darían cuenta de una relación cercana.

Según la investigación, Abarca Soto habría remitido su currículum tras la llegada de Bellido al Congreso, lo que posteriormente habría derivado en su incorporación al Estado. Asimismo, Abarca Soto fue designado en el Mincetur durante la gestión de Roberto Sánchez, quien firmó la resolución correspondiente. El funcionario habría percibido una remuneración mensual aproximada de 15 mil soles.

DECLARACIONES DE ROBERTO SÁNCHEZ

En sus declaraciones recogidas en el marco del caso, Roberto Sánchez señaló no recordar ni conocer a Daniel Abarca Soto cuando fue consultado sobre su vínculo con él.