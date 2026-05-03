Cara a cara con Antauro Humala: el aliado político de JP “chateando” a diario con Roberto Sánchez

En entrevista exclusiva con Panorama, el líder etnocacerista expresó su apoyo al candidato de Juntos por el Perú y afirmó que ambos mantienen comunicación constante.

En una entrevista exclusiva con Panorama, Antauro Humala manifestó su respaldo al candidato Roberto Sánchez de cara a la segunda vuelta electoral, dejando en evidencia una cercanía política entre ambos. Durante la conversación, aseguró mantener comunicación frecuente con el aspirante y lo calificó como “un hermano de lucha”.

Antauro Humala, incluso, se mostró optimista sobre el futuro electoral de Roberto Sánchez, al señalar que tiene todo a favor para convertirse en el próximo presidente del Perú. En ese contexto, el líder etnocacerista reafirmó su apoyo y dejó entrever una alianza política para enfrentar a su contendora en los comicios.

Asimismo, el exmilitar lanzó duras críticas contra los medios de comunicación de señal abierta y planteó medidas como la expropiación. También sostuvo que, en un eventual gobierno de Sánchez, se otorgaría libertad a figuras como Pedro Castillo y Guillermo Bermejo, lo que generó controversia por tratarse de personas con procesos judiciales.

COORDINACIÓN POLÍTICA

Otra de las declaraciones que generó polémica fue su intención de recuperar territorios como Arica y Tarapacá. Ante ello, Roberto Sánchez aclaró que dichas afirmaciones corresponden exclusivamente a Humala Tasso. Pese a ello, ambos evidencian una coordinación política de cara al balotaje frente a Keiko Fujimori.