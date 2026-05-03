José Domingo Pérez se pone el sombrero: Roberto Sánchez lo presenta como jale para ser ministro de Justicia

El exfiscal anticorrupción José Domingo Pérez ha sido mencionado como posible titular del Ministerio de Justicia en un eventual gobierno liderado por el político Roberto Sánchez, lo que ha generado diversas reacciones en el ámbito político.

La propuesta fue dada a conocer en medio de cuestionamientos hacia Pérez, quien anteriormente tuvo a su cargo investigaciones emblemáticas en el Ministerio Público. En los últimos meses, su situación profesional ha estado marcada por decisiones administrativas, incluyendo una suspensión dispuesta por instancias de control interno.

Asimismo, el exfiscal ha sido vinculado a posturas públicas relacionadas con el expresidente Pedro Castillo, actualmente investigado por el intento de quiebre del orden constitucional en diciembre de 2022. Estas posiciones han sido objeto de críticas por parte de distintos sectores.

¿NEUTRALIDAD?

El excongresista Víctor Andrés García Belaúnde señaló que la participación política de Pérez evidenciaría una postura que, según su opinión, no habría sido explícita durante su desempeño como fiscal. "Siempre fingió ser neutro cuando no lo era", dijo