Festín de PromPerú en París: comilonas y viajes con plata de todos los peruanos

Las actividades de la Oficina Comercial del Perú en el Exterior (OCEX) en Francia han quedado bajo cuestionamiento tras una denuncia que involucra presuntos gastos irregulares durante la gestión de María del Rosario Pajuelo, quien se desempeñó como jefa de dicha oficina entre 2020 y abril de 2026.

De acuerdo con la información, Pajuelo es investigada por la Contraloría General de la República y por su propio sector ante un posible uso indebido de recursos públicos para fines personales. El caso ha puesto nuevamente en el foco a las OCEX, instancias encargadas de promover la imagen y los productos peruanos en el extranjero.

Uno de los principales señalamientos proviene del chef peruano Daniel Montoya Esteves, radicado en Francia, quien aseguró haber sido contratado en el marco de la feria internacional SIAL (Salon International de l'Alimentation). Sin embargo, indicó que, además de sus funciones en dicho evento, fue requerido para preparar una cena privada en el departamento de la entonces funcionaria. Según su testimonio, el servicio incluyó aperitivos, entrada, plato principal y postre, y habría sido cubierto con recursos correspondientes a su contratación oficial para la feria.

PROMPERÚ SE PRONUNCIA

Tras la denuncia, el presidente ejecutivo de PromPerú, Freddy Solano González, señaló que se trata de una gestión anterior y que actualmente se vienen implementando cambios orientados a la reestructuración de las oficinas comerciales en el exterior. Asimismo, indicó que la institución entregará la documentación necesaria a la Procuraduría para que se determinen las acciones correspondientes.