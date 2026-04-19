Hablan los senadores más votados: 5 partidos se enfrentarán o acordarán en “cámara alta” del Senado

El escenario político peruano comenzará a redefinirse con la instalación del Senado el próximo 28 de julio, donde las diferentes fuerzas políticas medirán su capacidad de confrontación o consenso. Precisamente, Panorama recogió las posturas de algunos de los senadores más votados, evidenciando desde ya marcadas diferencias en temas que resultan claves para el país.

Entre las posiciones más polémicas destaca la de Margot Palacios, de Juntos por el Perú, quien se mostró a favor de un eventual indulto al expresidente Pedro Castillo. En contraste, Alejandro Muñante, de Renovación Popular, rechazó esta posibilidad y afirmó que su bancada no permitirá un indulto ilegal, señalando que esperarán lo que determine la Corte Suprema.

En el ámbito económico, Jaime Delgado, de Ahora Nación, se pronunció en contra de cualquier intento de remover a Julio Velarde de la presidencia del Banco Central de Reserva, destacando que su continuidad garantiza estabilidad monetaria. Por su parte, Miguel Torres, de Fuerza Popular, reafirmó el liderazgo de su partido y agradeció el respaldo ciudadano en las urnas.

DIÁLOGO Y CONSENSO

Finalmente, Flavio Figallo, del partido Buen Gobierno, planteó la necesidad de priorizar sectores como la agricultura y la educación, apostando por una política basada en el diálogo y no en la confrontación. Así, el Senado se perfila como un espacio decisivo donde se definirán los principales rumbos del país en los próximos años.