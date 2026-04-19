El expediente Corvetto: el funcionario que condujo las elecciones con más irregularidades en los últimos años

El jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Piero Corvetto, enfrenta cuestionamientos en medio de la controversia generada tras las últimas elecciones generales, en las que se reportaron diversas irregularidades vinculadas a problemas logísticos y denuncias de presunto fraude.

Entre los hechos observados durante la jornada electoral figuran mesas no instaladas, hallazgo de material electoral en la vía pública y en contenedores de basura, así como un elevado número de actas observadas. Esta situación motivó que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) presentara una denuncia penal contra Corvetto.

De acuerdo con el organismo electoral, existiría una admisión tardía e irregular respecto a la magnitud de la falta de material, además de presuntas omisiones que habrían afectado el normal desarrollo del proceso, impidiendo que miles de ciudadanos ejerzan su derecho al voto.

INCIDENTES DURANTE JORNADA ELECTORAL

Semanas antes, durante una presentación ante el Congreso de la República, Corvetto sostuvo que no existe un órgano rector por encima de la ONPE y anunció medidas orientadas a mejorar el control territorial, la seguridad del material electoral y la capacitación del personal. No obstante, durante los comicios se registraron diversos incidentes que derivaron, incluso, en la ampliación excepcional de la votación hasta el lunes 13 en algunos locales de Lima.

Posteriormente, el titular de la ONPE acudió nuevamente al Parlamento, donde reconoció parcialmente responsabilidades por lo ocurrido y ofreció disculpas a los electores. Piero Corvetto forma parte de la ONPE desde el año 2010, cuando se desempeñó como subgerente de asistencia técnica. Su gestión ha estado marcada por episodios de controversia, como los cuestionamientos surgidos en las elecciones de 2021. En 2024, no logró ser ratificado por la Junta Nacional de Justicia (JNJ); sin embargo, tras un proceso de apelación, consiguió mantenerse en el cargo.