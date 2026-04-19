Adjunto de José Samamé lo cuenta todo: “Creo que entró Galaga porque ha habido plata de por medio”

Un audio difundido por Panorama ha generado nuevas dudas sobre la transparencia del proceso electoral, al revelar presuntas irregularidades en la contratación de una empresa encargada del traslado de material electoral. En la grabación se escucha a Johnny Echevarría Bermúdez, adjunto de José Samamé, exgerente de Gestión Electoral de la ONPE.

En el registro, Echevarría señala que desde el año pasado recomendó contratar a empresas con experiencia en custodia de valores como Prosegur o Hermes, debido a su trayectoria en el manejo de dinero y documentos sensibles. Incluso, menciona que tenía preferencia por Prosegur por su experiencia internacional en países como Colombia.

Asimismo, en el audio se deslizan afirmaciones polémicas sobre presuntos intereses dentro de la ONPE. El funcionario sugiere que la elección final de la empresa Galaga podría haber estado influenciada por pagos indebidos, señalando textualmente que “ha habido plata de por medio”, lo que ha intensificado las sospechas sobre la legalidad del proceso de contratación.

ONPE NO SE PRONUNCIA

Estas revelaciones se suman a las denuncias de irregularidades en las elecciones y aumentan la presión sobre las autoridades electorales. Hasta el momento, la ONPE no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre el contenido del audio, mientras distintos sectores exigen una investigación exhaustiva para esclarecer los hechos y determinar responsabilidades.