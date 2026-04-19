Javier Cipriani sobre Piero Corvetto: “Lo mínimo que debemos hacer es meterlo preso”

En entrevista con Panorama, el senador electo por Renovación Popular, Javier Cipriani, lanzó duras críticas contra el jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Piero Corvetto, a quien responsabilizó por presuntas irregularidades durante las elecciones generales realizadas el pasado 12 de abril.

El legislador sostuvo que se deben investigar a fondo los hechos ocurridos en el proceso electoral y afirmó que, más allá del pedido de nuevas elecciones, el objetivo inmediato debería ser la destitución de Corvetto. “Lo mínimo que debemos hacer es meterlo preso”, expresó, al considerar que existirían responsabilidades en la organización de los comicios.

Asimismo, Cipriani cuestionó la labor de los observadores internacionales, señalando que hasta el momento no han emitido pronunciamientos sobre las presuntas irregularidades denunciadas. Según indicó, esta falta de respuesta genera mayor desconfianza en la ciudadanía respecto a la transparencia del proceso electoral.

TENSIÓN POLÍTICA

Estas declaraciones se dan en un contexto de creciente tensión política, luego de que miles de ciudadanos se congregaran en el Campo de Marte durante la denominada “Gran Marcha por la Democracia”. La movilización fue encabezada por el candidato Rafael López Aliaga, quien también ha cuestionado la gestión de la ONPE y ha exigido nuevas elecciones.