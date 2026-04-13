Maite Vizcarra y Juan Carlos Ruiz analizan estrategias de la candidatura de Ricardo Belmont

A raíz de lo ocurrido tras las Elecciones Generales 2026, uno de los hechos más destacados es el ascenso del candidato Ricardo Belmont, quien al inicio no figuraba en las encuestas y, en el tramo final, logró una importante acogida por parte del electorado, reflejada en los resultados preliminares.

Según el primer flash electoral, Belmont se ubicó en el tercer lugar con 12.9 %, solo por detrás de Rafael López Aliaga, con 13.0 %, y Keiko Fujimori, quien lidera con 19.8 %. No obstante, aún se esperan los resultados oficiales que confirmen su eventual pase a una segunda vuelta electoral.

En ese contexto, Maite Vizcarra y Juan Carlos Ruis, expertos en tecnología y analistas políticos, vienen evaluando este crecimiento significativo, poniendo énfasis en las estrategias, fortalezas y debilidades que han llevado al candidato a posicionarse entre los primeros lugares de la contienda.

ESTRATEGIAS DE RICARDO BELMONT

Según Maite Vizcarra, uno de los aspectos más sorprendentes ha sido su llegada a un amplio nicho de jóvenes, quienes, por un factor generacional, no tenían mayor conocimiento. “El asunto de las redes sociales se ha convertido en un tema crítico y en esta última semana lo hemos visto en un personaje que generacionalmente está muy lejos de quienes hoy en día lo persiguen (...)”, indicó.

Asimismo, la participación de su hija ha sido un factor clave en su incursión en redes sociales. “(...) pero hay que tener cuidado porque quien en realidad persiguen es a su hija, la última; es una chica muy ágil en el manejo de las redes sociales, sobre todo en TikTok. Me he tomado el tiempo de ver sus entrevistas, entonces este tipo de interacción digital que ella provoca ayuda a un caudal de personas más cercanas a su generación a que la vean como alguien simpático”, sostuvo.

Para Juan Carlos Ruiz, no se trata únicamente de un fenómeno digital, sino también del resultado de diversas alianzas estratégicas y respaldos que han fortalecido su posicionamiento. “Belmont aparece después del segundo debate; el primero no tuvo mayor incidencia, pero el segundo debate lo pone después de dos gestos, el gesto con el nieto de Belaunde y el segundo cuando días después anuncia que va a indultar a Castillo y dejarlo libre”, manifestó.

COMPONENTE EMOCIONAL

Por otro lado, Juan Carlos Ruiz señaló que muchos peruanos no revisan los planes de gobierno, por lo que los factores emocionales terminan jugando un papel determinante en la decisión de voto. “Lo que se convierte en intención de voto tiene un componente más emocional que de ideas; la gente no vota por los planes de gobierno, vota con quien se siente identificado”, agregó.