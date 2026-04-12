Los partidos que no pasaron la valla: estarían condenados a desaparecer

Al menos cinco partidos políticos tradicionales no lograron superar la valla electoral en las Elecciones Generales 2026, lo que los colocaría al borde de desaparecer del escenario político nacional. Estas agrupaciones no alcanzaron el porcentaje mínimo de votos requerido para mantener su inscripción vigente.

El analista político Jeffrey Radzinsky señaló que este resultado refleja el descontento de la población con algunas fuerzas políticas, situación que se venía evidenciando desde hace varios años en el país debido a la crisis política y la inestabilidad que atraviesa el país.

Entre los partidos que no habrían superado la valla se encuentran Podemos Perú, liderado por José Luna Gálvez; Somos Perú, vinculado a George Forsyth; Perú Libre, asociado a Vladimir Cerrón; Alianza para el Progreso, de César Acuña; y Avanza País, representado por José Williams.

SIN SOGA NI CABRA

Estas organizaciones no solo habrían perdido la posibilidad de acceder a la presidencia, sino también representación en el Congreso. De confirmarse los resultados oficiales, se consolidaría un reordenamiento del mapa político peruano, marcado por la salida de importantes agrupaciones y el surgimiento de nuevas fuerzas.