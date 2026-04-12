Ricardo Belmont se pronuncia desde la Plaza San Martín: no fue a votar

El candidato presidencial del Partido Cívico Obras, Ricardo Belmont Cassinelli, no acudió a votar este domingo 12 de abril durante las Elecciones Generales 2026, generando sorpresa entre sus seguidores. Su ausencia se produjo en medio de una jornada marcada por inconvenientes en diversos locales de votación.

Horas más tarde, Belmont reapareció en los exteriores de la Plaza San Martín, portando un collarín cervical y una boina negra. El exalcalde de Lima ingresó a su local de campaña sin brindar declaraciones inmediatas a la prensa, aunque fue recibido por simpatizantes que coreaban arengas tras los primeros resultados a boca de urna.

Posteriormente, el candidato explicó que su ausencia se debió a circunstancias personales y aprovechó para cuestionar el proceso electoral. “Lo importante no es la presidencia, sino el pueblo peruano que hoy ha sido traicionado”, expresó, en referencia a los problemas registrados, como la falta de material electoral en algunos centros de votación.

A LA ESPERA DE RESULTADOS

Finalmente, Ricardo Belmont vaticinó un escenario complicado en una eventual segunda vuelta. Además, mencionó a figuras como Keiko Fujimori y Rafael López Aliaga al referirse al panorama electoral, generando diversas reacciones en el ámbito político. El candidato todavía espera los resultados oficiales de la ONPE.