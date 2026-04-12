Fuerza Popular saluda decisión de continuar votaciones este lunes 13 de abril

Luis Galarreta respaldó la decisión del JNE y señaló que las autoridades deberán determinar responsabilidades por el retraso en la entrega de material electoral.

El partido Fuerza Popular expresó su respaldo a la decisión del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) de ampliar la jornada de votación hasta el lunes 13 de abril en los locales donde no se pudieron instalar mesas de sufragio debido a retrasos en la entrega de material electoral.

En entrevista con el programa Panorama, Luis Galarreta señaló que la agrupación política toma esta medida con humildad y consideró necesario garantizar el derecho de los ciudadanos a votar, en distritos como San Juan de Miraflores, Lurín y Pachacámac, donde se registraron estos inconvenientes.

Asimismo, Galarreta indicó que serán las autoridades competentes las encargadas de determinar posibles responsabilidades y sanciones contra Piero Corvetto, titular de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, por las fallas y retrasos registrados durante el proceso electoral.

SOBRE RESULTADOS A BOCA DE URNA

Por otro lado, Galarreta afirmó que Keiko Fujimori y Fuerza Popular toman con serenidad los resultados a boca de urna que la ubican en una eventual segunda vuelta junto a Rafael López Aliaga. No obstante, precisó que esperarán los resultados oficiales antes de emitir un pronunciamiento definitivo.