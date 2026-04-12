Keiko Fujimori lidera todos los resultados a boca de urna: está a un paso del poder por cuarta vez

La lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, encabeza los resultados a boca de urna tras la reciente jornada electoral, posicionándose como la principal candidata para disputar la segunda vuelta y acercándose nuevamente a la posibilidad de llegar a Palacio de Gobierno.

De acuerdo con las encuestas preliminares, la candidata fujimorista lidera la intención de voto a nivel nacional, consolidando su presencia en el escenario político por cuarta vez consecutiva como aspirante al poder. Estos resultados, sin embargo, deberán ser confirmados por el conteo oficial de las autoridades electorales.

En entrevista exclusiva con la periodista Karina Novoa, de Panorama, Keiko Fujimori señaló que cuenta con la experiencia y la decisión política heredada de su padre, y afirmó que uno de sus principales objetivos será enfrentar la delincuencia y la criminalidad en el país.

KEIKO Y SUS PROPUESTAS

Asimismo, adelantó que, en un eventual gobierno, priorizará la modernización de las comisarías y la compra de más patrulleros para fortalecer a la Policía Nacional del Perú. En otro momento, también aseguró que se ha reconciliado con su hermano Kenji Fujimori, destacando la importancia de la unidad familiar en esta etapa de su vida política.