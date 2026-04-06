La tropa de la izquierda a 7 días de las elecciones: peleando por meterse a la segunda vuelta

A pocos días de desarrollarse las Elecciones Generales 2026, diversos candidatos, junto a sus partidos políticos, vienen realizando sus cierres de campaña con el objetivo de obtener resultados favorables este 12 de abril.

Este es el caso de algunos candidatos de izquierda, quienes semana a semana buscan posicionarse en las encuestas y asegurar un lugar en una eventual segunda vuelta. Entre ellos figuran López Chau, Jorge Nieto y Roberto Sánchez.

DISTINTAS SITUACIONES PARA LOS CANDIDATOS

Sin duda, uno de los hechos que más ha marcado este cierre de campaña ha sido la tardía llegada al último debate del candidato Jorge Nieto, quien incluso tuvo que ser auxiliado por la Policía. “Ya pedí disculpas, no me torturen, yo espero que la ciudadanía tenga comprensión, no será la primera vez en la vida que una cita o una reunión importante nos complique”, indicó Nieto.

Una situación distinta se vivió en uno de los mítines del candidato Roberto Sánchez, donde sus simpatizantes protagonizaron enfrentamientos, evidenciando la tensión durante la actividad. En tanto, el líder político aseguró a viva voz que seguirá los pasos del expresidente Pedro Castillo. “Es derecho del presidente de la república, según el ejercicio, otorgar la gracia presidencial, aun si fuera así después del 28 de julio; aun en este tramo, está aún la apelación a la primera sentencia, a la sentencia en primera instancia”, manifestó.

Por otro lado, otro de los candidatos que busca convencer al electorado es López Chau, quien ha registrado una caída en las encuestas a raíz de recientes polémicas en su contra, entre ellas su presunta vinculación con el asalto al Banco Wiese. “Dicen que he asaltado al Banco Wiese hace 50 años, por Dios, ¿ustedes creen que hubiera sido rector de la Uni, ustedes creen?”, sostuvo en su defensa.