Keiko Fujimori a una semana de las elecciones: propuestas y respuestas sobre su antivoto

A pocos días de llevarse a cabo las Elecciones Generales 2026, la candidata presidencial Keiko Fujimori ha mostrado serenidad, pese a encontrarse nuevamente cerca de alcanzar el poder en un escenario marcado por la polarización y el rechazo de un sector importante del país.

La lideresa de Fuerza Popular señaló que afronta con tranquilidad lo que pueda ocurrir este 12 de abril, destacando su experiencia política. Asimismo, cuestionó la falta de seriedad de los partidos que han gobernado en los últimos años.

KEIKO MUESTRA SERENIDAD

Fujimori ratificó las necesidades de nuestro país y resaltó la ineficiencia de los gobiernos que han estado al mando en los últimos años. “Lo que el Perú necesita es un partido serio, ya no más improvisaciones, y en los últimos 25 años nos ha gobernado el antifujimorismo”, indicó.

Además, sostuvo que con el paso de los años el antifujimorismo ha ido disminuyendo, lo que, según indicó, podría convertirse en un factor clave para que se obtenga un resultado distinto al de elecciones anteriores. “El antifujimorismo ha ido disminuyendo, y si uno ve la estadística en las últimas encuestas, este ha bajado sustancialmente”, manifestó.

SEMANAS CRUCIALES PARA LA ELECCIÓN

Una de las principales funciones de los candidatos es captar la atención del electorado indeciso, presentando sus planes de gobierno y transmitiendo la importancia de generar confianza. En esa línea, Keiko Fujimori dirige su mensaje a este sector del electorado. “Les pediría que puedan ver los debates, leer alguna de las propuestas y darse cuenta de quién tiene los planes más responsables y desde Fuerza Popular yo les digo que tenemos el equipo y el plan más preparado para recuperar el orden en nuestro país”, agregó.

Por otro lado, rechazó las acusaciones que la señalan de tener el control del Congreso y de influir en las recientes decisiones que han contribuido a la crisis política del país. “Señalar que nosotros hemos sido gobierno, la verdad que ese tipo de afirmaciones yo lo rechazo”, declaró.