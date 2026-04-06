El candidato violento de Cerrón: la violencia del candidato por Perú Libre, Juber Castillo

A poco de celebrarse las Elecciones Generales 2026, diversas polémicas en torno a los candidatos continúan saliendo a la luz, lo que permite a los electores conocer con mayor profundidad a quienes aspiran a gobernar el país.
Un caso reciente es el de Juber Castillo, candidato parlamentario por el partido Perú Libre, quien además se desempeña como entrevistador en un canal digital. El aspirante se ha visto envuelto en una controversia tras ser captado presuntamente maltratando a un perro dentro de un establecimiento, hecho que ha generado indignación en la opinión pública.
UN CANDIDATO VIOLENTO
Asimismo, este comportamiento pone en duda la seriedad del Jurado Nacional de Elecciones al momento de admitir a candidatos que presentan este tipo de cuestionamientos. “No entendemos como candidatos que tienen esos comportamientos pueden terminar siendo aceptados en listas para candidaturas parlamentarias”, indicó Enrique Castillo, analista político.
Todo esto surge a raíz de una grabación captada por cámaras de seguridad, en la que se observa al candidato agradeciendo a su familia por haber evitado que agrediera a una perrita.
RECIBE PROTECCIÓN
Por otro lado, un equipo de Panorama intentó conocer más a fondo los antecedentes y motivaciones de este candidato; sin embargo, durante la investigación se llevaron la sorpresa de que estaría vinculado con personas de dudosa procedencia. “Somos mucha personas, como 20 por acá, hay que todo (personas que los protegen)”, indicó Castillo.
Ante esta situación, Castillo cuestionó la presencia de candidatos con el perfil de Juber Castillo, responsabilizando a las autoridades competentes por permitir su participación. “Hemos tenido a lo largo de esta campaña denuncias sobre personas que han tenido comportamientos no solo ilícitos sino también violentos, que tipo ayuda política para el país, puede darle persona que se dedican a agredir a su propia familia”, manifestó Enrique Castillo.