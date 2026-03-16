Panorama

16/03/2026

Los “influencers” de César Acuña: jóvenes espontáneos alabando “como cancha” al líder de APP

En la recta final de la campaña electoral, el candidato de Alianza para el Progreso ha decidido rodearse de creadores de contenido para intentar captar el respaldo del público joven.



El candidato presidencial César Acuña parece que ha adoptado una nueva estrategia de campaña con miras a las próximas elecciones generales. El líder de Alianza para el Progreso ha comenzado a rodearse de influencers y creadores de contenido digital para intentar captar el voto del público joven.

Según pudo corroborar Panorama, varios influencers han sido invitados a la casa del candidato para grabar videos y transmisiones en vivo, donde muestran momentos de convivencia, recorridos y diversas actividades. En estas grabaciones, los jóvenes suelen elogiar al político y compartir contenido que busca mostrar una faceta más cercana.

Durante estas apariciones, César Acuña incluso participa en tendencias de redes sociales, imitando posturas, bailes y dinámicas populares entre los creadores de contenido. Con ello, su equipo de campaña busca generar mayor empatía con los votantes jóvenes y ampliar su alcance en plataformas digitales.

“INFLUENCERS” COMO CANCHA

No obstante, la estrategia también ha generado cuestionamientos debido al gasto que implicaría este tipo de promoción política. Pese a ello, el propio Acuña ha señalado que los streamers que participan en sus contenidos no reciben pagos y que lo hacen de manera voluntaria, como parte de su apoyo a la candidatura.


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