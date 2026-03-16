Los “influencers” de César Acuña: jóvenes espontáneos alabando “como cancha” al líder de APP

El candidato presidencial César Acuña parece que ha adoptado una nueva estrategia de campaña con miras a las próximas elecciones generales. El líder de Alianza para el Progreso ha comenzado a rodearse de influencers y creadores de contenido digital para intentar captar el voto del público joven.

Según pudo corroborar Panorama, varios influencers han sido invitados a la casa del candidato para grabar videos y transmisiones en vivo, donde muestran momentos de convivencia, recorridos y diversas actividades. En estas grabaciones, los jóvenes suelen elogiar al político y compartir contenido que busca mostrar una faceta más cercana.

Durante estas apariciones, César Acuña incluso participa en tendencias de redes sociales, imitando posturas, bailes y dinámicas populares entre los creadores de contenido. Con ello, su equipo de campaña busca generar mayor empatía con los votantes jóvenes y ampliar su alcance en plataformas digitales.

“INFLUENCERS” COMO CANCHA

No obstante, la estrategia también ha generado cuestionamientos debido al gasto que implicaría este tipo de promoción política. Pese a ello, el propio Acuña ha señalado que los streamers que participan en sus contenidos no reciben pagos y que lo hacen de manera voluntaria, como parte de su apoyo a la candidatura.