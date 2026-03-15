Denisse Miralles sobre voto de confianza: “Nosotros no estamos con cálculos políticos”

La presidenta del Consejo de Ministros, Denisse Miralles, se pronunció sobre la próxima presentación del Gabinete ante el Congreso de la República para solicitar el voto de confianza. En entrevista con Panorama, la jefa del gabinete señaló que el Ejecutivo no está actuando con cálculos políticos y confía en lograr el respaldo de la mayoría de parlamentarios.

Miralles indicó que en los últimos días ha sostenido reuniones con distintas bancadas, con el objetivo de escuchar sus planteamientos y recoger propuestas que puedan ser incorporadas dentro de la agenda del Gobierno. Según explicó, varias de estas sugerencias han sido consideradas en el plan de trabajo del gabinete ministerial.

En diálogo con Carla Muschi, la titular de la Presidencia del Consejo de Ministros sostuvo además que el gobierno del presidente José Balcázar mantiene una postura de diálogo con el Legislativo y espera que la exposición del gabinete ante el pleno permita reafirmar la posición del Ejecutivo y consolidar la gobernabilidad.

¿Y SI NO LE DAN EL RESPALDO?

Consultada sobre la posibilidad de que el gabinete no obtenga la investidura, Miralles admitió que hasta el momento no existe una estrategia de sucesión para su eventual reemplazo. No obstante, reiteró su confianza en que la presentación ante el Congreso recibirá una respuesta favorable por parte de los parlamentarios.