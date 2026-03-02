La exalumna con suerte del presidente Balcázar: visita al congresista y luego trabaja en el Estado

Panorama reveló un caso de presunto favorecimiento que involucra al actual presidente José Balcázar cuando aún se desempeñaba como congresista de Perú Libre. La investigación señala que su exalumna, Carla Bustíos Arteaga, consiguió una orden de servicio con el Estado apenas 24 horas después de acudir a su despacho parlamentario en agosto de 2021.

De acuerdo con el registro de visitas al Congreso, Bustíos se reunió con Balcázar el 19 de agosto de ese año. Un día antes se había inscrito en el Registro Nacional de Proveedores y, al día siguiente del encuentro, obtuvo un contrato por 16 000 soles en el Programa Nacional de Saneamiento Rural. La contratación fue para realizar labores administrativas legales, pese a que entonces solo contaba con el grado académico de bachiller.

Al ser consultada por esta contratación, la joven afirmó que su visita al despacho fue un saludo protocolar y negó cualquier gestión indebida. No obstante, la investigación periodística recordó que ambos mantenían una cercanía académica previa en la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, donde José Balcázar fue su asesor de tesis.

TRABAJÓ EN EL CONGRESO

Posteriormente, Bustíos también laboró en el Congreso de la República, integrando entre octubre de 2021 y abril de 2022 la Comisión encargada de la elección de magistrados del Tribunal Constitucional, presidida en ese momento por el propio Balcázar. El caso ha generado cuestionamientos sobre posibles conflictos de interés y transparencia en las contrataciones públicas.