Despilfarro de dinero peruano en Londres: lujos y exquisiteces de funcionarios del Estado pagados de nuestros bolsillos

Panorama reveló un escándalo de gastos irregulares en la Oficina Comercial del Perú en el Exterior (OCEX) en la ciudad de Londres. Según el informe elaborado por Melissa Rodríguez, el Estado peruano, a través de PROMPERÚ, habría desembolsado miles de libras esterlinas para cubrir consumos personales y actividades de lujo de funcionarios destacados en el Reino Unido.

De acuerdo con el reportaje periodístico, entre los gastos cuestionados figuran suscripciones a exclusivos clubes sociales de Londres, alquiler de palcos privados en teatros, estadías en hoteles cinco estrellas y membresías a clubes navales y militares. El analista político Iván García afirmó que la oficina habría sido manejada sin el debido cuidado de los recursos públicos.

En el centro de la polémica se encuentra Ricardo Romero Talledo, consejero económico de la OCEX en Londres. La intervención de la Contraloría, realizada en el marco de una misión internacional, detectó presuntas irregularidades en el uso de los fondos. Según su vocero, Guzmán Vera, no existiría vinculación entre las actividades oficiales y los productos o servicios contratados.

PROMPERÚ SE PRONUNCIA

Tras la difusión del reportaje, PROMPERÚ informó que solicitó a la Contraloría el inicio de acciones de control posterior sobre el uso de recursos en las OCEX. Asimismo, indicó que Romero Talledo deberá afrontar un proceso administrativo sancionador, un procedimiento disciplinario y las acciones penales que impulse la Procuraduría Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios.