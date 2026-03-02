El expediente López-Chau: utilizando la universidad del Estado para su partido y candidatura

Panorama expuso en exclusiva el expediente del candidato presidencial Alfonso López-Chau, en el que se revelan presuntas irregularidades durante su gestión como rector de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI). Según el reportaje de investigación, existen serios cuestionamientos por el uso de recursos de la casa de estudios en actividades que habrían favorecido su imagen y su proyección política.

El catedrático Aníbal Páuyac sostuvo que la intención de López-Chau siempre fue postular a la presidencia. En esa línea, señaló que se impulsó un ciclo de conferencias denominado “5 Hélices” a nivel nacional sin la debida autorización ni rendición de cuentas. Estas actividades implicaron viajes a distintas regiones, generando interrogantes sobre su finalidad y beneficios concretos para la comunidad universitaria.

El reportaje de Karina Novoa también reveló que integrantes del partido Ahora Nación se beneficiaron con órdenes de servicio de la Universidad Nacional de Ingeniería durante la gestión de Alfonso López Chau. Según la denuncia periodística, se trataría de montos significativos que habrían favorecido a personas vinculadas a su entorno político.

CASO LUIS VILLANUEVA

El denominado “expediente López-Chau” incluye además la figura de Luis Villanueva Carbajal, candidato a la primera vicepresidencia, quien fue secretario general del Partido Comunista del Perú. Las revelaciones se dan en la recta final de la campaña electoral y han generado cuestionamientos que el candidato debería responder públicamente.