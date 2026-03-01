Un “outsider” llamado Wolfgang Grozo: el candidato presidencial que empieza a subir en las encuestas

Wolfgang Grozo Costa comienza a abrirse paso en la contienda electoral. El aspirante a la presidencia por Integridad Democrática es considerado el nuevo “outsider” de la campaña. Militar en retiro y exgeneral de la Fuerza Aérea, ha decidido dar el salto a la política con la intención de, según afirma, “servir al país con mano dura”.

De acuerdo con la última encuesta de Datum, Grozo registra 1.4% de intención de voto, mostrando un crecimiento en comparación con mediciones anteriores. Aunque todavía no cuenta con una gran portátil visible, el candidato ha comenzado a recorrer las calles, donde recibe muestras de respaldo ciudadano e incluso pedidos de fotografías.

En declaraciones al programa Panorama, el postulante sostuvo que su principal propuesta será combatir frontalmente la delincuencia. Prometió que, en un plazo máximo de seis meses, retornará la sensación de seguridad en las calles, apoyándose en el fortalecimiento de la inteligencia policial para enfrentar al crimen organizado.

SE MUESTRA OPTIMISTA

Grozo también plantea cadena perpetua para presidentes y altos funcionarios que incurran en actos de corrupción y afirmó que, de llegar al poder, renunciaría al sueldo presidencial como gesto hacia los sectores más vulnerables. De cara al tramo final de la campaña, Grozo se muestra optimista y confía en continuar escalando en las encuestas.