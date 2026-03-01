Empieza el último round de la campaña presidencial: encuesta de candidatos presidenciales de CIT

La más reciente encuesta de CIT Opinión & Mercado, difundida por Panorama, muestra cómo se mueve la intención de voto a pocas semanas de las elecciones generales de abril. El candidato de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, lidera el sondeo con 14%, aunque registra un ligero descenso en comparación con mediciones anteriores.

En segundo lugar se ubica la candidata Keiko Fujimori, de Fuerza Popular, con 6.8%, seguida por César Acuña, de Alianza para el Progreso, quien alcanza 6.4%. Más atrás aparecen el humorista Carlos Álvarez, de País para Todos, con 6.1%, y Alfonso López Chau, de Ahora Nación, con 5.1%.

En el siguiente bloque figuran José Luna Gálvez, de Podemos Perú, con 3.1%; Wolfgang Grozo, de Inteligencia Democrática, con 2.9%; George Forsyth, de Somos Perú, con 2.3%; y Paúl Jaimes, del Partido Progresemos, con 2%. También aparecen Ricardo Belmont, del Partido Cívico Obras, con 2%; Rafael Belaúnde, de Libertad Popular, con 1.9%; y José Williams, de Avanza País, con 1.6%.

PANORAMA ELECTORAL

José Manuel Saavedra, CEO de la encuestadora, explicó que la crisis política que derivó en la salida del presidente José Jerí habría impactado negativamente en los dos candidatos que encabezan la intención de voto. Según indicó, tanto López Aliaga como Fujimori experimentaron un ligero descenso en sus preferencias en medio del actual escenario de crisis política.