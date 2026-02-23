Rafael López Aliaga en Panorama: se pronuncia por elección de Balcázar como presidente

En entrevista con Panorama, el candidato presidencial Rafael López Aliaga se pronunció sobre la elección de José María Balcázar como presidente de la República, tras la salida del censurado José Jerí. El líder de Renovación Popular afirmó que la designación estuvo marcada por una supuesta repartición de ministerios para asegurar los votos necesarios.

Según López Aliaga, bancadas como Fuerza Popular, Alianza para el Progreso, Acción Popular, Podemos Perú y Perú Libre se habrían alineado para respaldar la elección de Balcázar. “Estoy horrorizado por la repartija que hubo en el Congreso de la República”, declaró, asegurando que luego se intentó responsabilizarlo políticamente por el escenario generado.

Sobre sus propuestas de campaña, el candidato presidencial planteó invertir mil millones de dólares para fortalecer la inteligencia policial y enfrentar con mayor eficacia la delincuencia y el crimen organizado. Indicó que su estrategia contempla reforzar la capacidad operativa del Estado y modernizar los sistemas de investigación criminal.

PROPUESTAS DE CAMPAÑA

Asimismo, anunció que los delincuentes de alta peligrosidad serían trasladados a cárceles ubicadas en la selva como parte de su política de seguridad. En el ámbito político, también propuso impulsar un referéndum para reajustar el sueldo de los congresistas, en busca —según dijo— de recuperar la confianza ciudadana en las instituciones públicas.