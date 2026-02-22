La batalla por el puerto de Chancay: controversia entre Ositran y empresa podría llegar a tribunales internacionales

La controversia en torno al Puerto de Chancay suma un nuevo capítulo tras una reciente sentencia que enfrenta al Estado peruano, a través de Ositran, con la empresa Cosco Shipping. El fallo judicial ha dejado impedida la fiscalización del regulador dentro del principal terminal portuario del país, generando preocupación en medio de un contexto internacional marcado por las tensiones comerciales.

La presidenta de Ositran, Verónica Zambrano, calificó como preocupante que una empresa administrada por el gobierno chino no quiera acatar las disposiciones y normas del Estado peruano. Según explicó, el organismo regulador tiene competencias para supervisar la infraestructura portuaria, por lo que la medida judicial representa un obstáculo para garantizar el cumplimiento de la normativa nacional.

En el centro de la controversia aparece el magistrado Juan Carlos Núñez Matos, del Primer Juzgado Constitucional de Lima, quien falló en primera instancia a favor de la empresa Cosco Shipping. Esta decisión judicial ha generado un fuerte debate sobre el alcance de la regulación estatal en proyectos de inversión extranjera de gran envergadura.

NO DESCARTA IR A TRIBUNALES INTERNACIONALES

Por su parte, el abogado de Cosco Shipping, Ramiro Portocarrero, sostuvo que la ley es clara al señalar que para regular se requiere que exista un servicio público, y que el puerto de Chancay —según su postura— no presta uno, sino que brinda servicios al público, lo que jurídicamente sería distinto. Asimismo, no descartó acudir a tribunales internacionales si el escenario legal se torna adverso para la empresa china.