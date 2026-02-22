Keiko Acusa: campaña en el norte y guerra por quién engendró a Balcázar

En plena campaña electoral, la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, se pronunció sobre la designación de José María Balcázar como presidente de la República transitorio y advirtió que su bancada se mantendrá vigilante desde el Parlamento. “Los retos son enormes y lo que corresponde es estar alerta y vigilante”, declaró en diálogo con Panorama.

Fujimori sostuvo que, si el Ejecutivo intenta intervenir el Banco Central de Reserva del Perú, su bancada responderá con una moción de censura. Además, expresó su preocupación por la crisis política y la inestabilidad institucional que atraviesa el país, señalando que la situación actual exige firmeza y responsabilidad por parte de las fuerzas democráticas.

Desde el norte del país, la candidata presidencial aseguró que, en un eventual gobierno suyo, priorizará la lucha contra la delincuencia y el crimen organizado, poniendo especial énfasis en el control de las fronteras. Indicó que los primeros 100 días de gestión serán determinantes para implementar operativos de rastrillaje y una reorganización de la Policía Nacional.

ARREMETE CONTRA LÓPEZ ALIAGA

En ese contexto, la lideresa fujimorista también lanzó críticas contra el candidato presidencial Rafael López Aliaga, a quien acusó de haberse aliado con sectores de izquierda. “Qué pena que el señor Rafael López Aliaga se haya aliado con la izquierda y con los caviares para llevarnos a esta situación”, enfatizó, en medio de un escenario electoral cada vez más polarizado.