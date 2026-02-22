El libro copiado del presidente Balcázar: plagió la tesis completa de su propio hijo

El presidente de la República, José María Balcázar, vuelve a estar en el centro de la controversia luego de que Panorama difundiera un informe en el que se le acusa de haber plagiado la tesis completa de su hijo para publicarla como una obra de su autoría. Según el reportaje, el mandatario transcribió literalmente la investigación académica y la presentó como libro en el año 2005.

De acuerdo con la investigación, el texto titulado “Medidas autosatisfactivas”, publicado bajo el sello de la editorial Rodas y firmado por Balcázar, no es un trabajo original. El contenido corresponde íntegramente a la tesis presentada en 2004 por su hijo, José Balcázar Quiroz, para obtener el título de abogado. Un año después, el entonces magistrado publicó el mismo material como parte de su producción intelectual.

El informe sostiene que la copia no se limitó a ideas generales, sino que incluyó el índice, la bibliografía, los pies de página y párrafos completos sin modificación alguna. Incluso, apartados especializados, como los referidos a la epistemología en las ciencias jurídicas, aparecen idénticos en ambos documentos, sin aportes adicionales ni variaciones de redacción atribuibles al entonces juez.

BUSCABA ASCENDER EN SU CARRERA

Según el reportaje, la publicación del libro se dio en un contexto clave para la carrera de José María Balcázar, quien en el año 2005 se desempeñaba como vocal supremo provisional y buscaba una plaza titular ante el entonces Consejo Nacional de la Magistratura. Hasta el momento, el jefe de Estado no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre las acusaciones difundidas.