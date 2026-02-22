Hernando De Soto será premier de presidente Balcázar

La Presidencia de la República confirmó que el economista Hernando de Soto asumirá el cargo de presidente del Consejo de Ministros en el gobierno de transición del presidente José María Balcázar. El anuncio fue realizado a través de un comunicado difundido en las redes sociales oficiales de Presidencia del Perú.

De acuerdo con la información oficial, De Soto encabezará el gabinete ministerial durante los próximos meses, en un contexto político marcado por desafíos económicos y sociales. Su designación apunta a reforzar la conducción técnica del poder Ejecutivo y dar estabilidad a la gestión gubernamental de Balcázar.

La Presidencia de la República también informó que la ceremonia de juramentación de todos los ministros de Estado se llevará a cabo el martes 24 de febrero en Palacio de Gobierno en un horario por confirmar. Se espera que en las próximas horas se oficialice la conformación completa del nuevo Consejo de Ministros.

DE SOTO Y SU TRAYECTORIA

Hernando de Soto es reconocido por su trayectoria como economista y analista en temas de desarrollo y formalización económica, tanto en el ámbito nacional como internacional. Su llegada a la Presidencia del Consejo de Ministros genera expectativa sobre las medidas que impulsará el Ejecutivo en el corto plazo.