Ministra de Economía responde sobre posible censura a Jerí: nuevos anuncios a dos días del pleno extraordinario

En entrevista con Panorama, la ministra de Economía y Finanzas, Denisse Miralles, anunció que el Ejecutivo emitió un decreto de urgencia para permitir un millonario desembolso a favor de gobiernos locales y regionales, con el objetivo de destrabar más de 12.000 obras paralizadas a nivel nacional. Según explicó, estos proyectos representan una inversión aproximada de 21.000 millones de soles y se encontraban detenidos principalmente por falta de presupuesto.

La titular del Ministerio de Economía y Finanzas precisó que el Decreto de Urgencia N.° 001-2026, promulgado el último viernes, permitirá repriorizar el gasto público y orientarlo hacia proyectos que ya cuentan con contrato, pero presentan retrasos en los pagos. “Hemos identificado más de 12.000 proyectos por más de 21.000 millones de soles que requieren continuidad inmediata”, señaló la ministra durante la entrevista.

Miralles adelantó que esta medida será complementada con un crédito suplementario que deberá ser solicitado al Congreso de la República, sustentado en las proyecciones de un incremento en la recaudación tributaria durante el primer trimestre del año. Según el MEF, este crecimiento permitiría financiar el aumento presupuestal necesario para priorizar las obras en ejecución y evitar que queden inconclusas al cierre de las actuales gestiones regionales y municipales.

SOBRE CARRETERA CENTRAL

Finalmente, la ministra Miralles negó que el decreto de urgencia sea una respuesta política ante el debate de una posible censura del presidente José Jerí, previsto para este martes en el Congreso. Asimismo, ratificó el compromiso del Gobierno de impulsar la construcción de la nueva Carretera Central bajo la modalidad de gobierno a gobierno y confirmó que, antes de julio, se prevé lanzar la ejecución del túnel Pariachi como primer componente de esta megaobra de infraestructura.