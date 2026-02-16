Perú en el epicentro de la disputa entre EEUU y China: embajador norteamericano en Lima llega con el pie en alto

El megapuerto de Chancay se ha convertido en un nuevo foco de fricción entre Estados Unidos y China, en medio de la disputa global por la supremacía comercial y la influencia en el océano Pacífico. Expertos advierten que esta infraestructura representa un enclave estratégico importante en la competencia entre ambas potencias mundiales, situando al Perú en una situación geopolítica compleja.

La controversia se agudizó luego de una resolución judicial, aún en primera instancia, que favoreció a Cosco Shipping Ports Chancay, empresa que administra el terminal y que es controlada en un 60% por capitales chinos. El fallo restringe las facultades de supervisión, fiscalización y sanción de Ositrán, situación que fue aprovechada por Washington para advertir que el llamado “dinero barato chino” podría afectar el control soberano del Estado peruano sobre una infraestructura estratégica.

Desde Pekín, la respuesta fue inmediata. En una conferencia de prensa, el portavoz del Ministerio de Exteriores chino, Lin Jian, rechazó categóricamente las declaraciones estadounidenses y expresó la firme oposición de su país ante lo que calificó como una campaña de desprestigio contra el proyecto de Chancay, defendiendo la inversión china como legal, transparente y beneficiosa para el desarrollo regional.

CASO ROGER VIDAL

No obstante, la presencia china en el Perú no se limitaría al ámbito portuario. Panorama reveló que Roger Vidal Ramos, actual secretario general del Ministerio de Justicia, estuvo vinculado a un estudio jurídico que defendió a China Railway No. 10 Engineering Group en arbitrajes contra el Estado peruano, procesos que continúan en curso. En declaraciones al programa, Vidal aseguró que antes de asumir el cargo en el Minjus renunció al estudio jurídico, por lo que considera que no hay nada irregular.