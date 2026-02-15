64.3% desaprueba gestión de presidente Jerí: a dos días del pleno extraordinario

El escándalo conocido como “Chifagate” ha tenido un impacto directo en la aprobación del presidente José Jerí. De acuerdo con una encuesta de CIT Opinión & Mercado, difundida por Panorama, el 64.3% de los ciudadanos desaprueba la gestión del jefe de Estado, en un contexto marcado por denuncias y revelaciones que han afectado su credibilidad.

En entrevista con Carla Muschi, el CEO de la encuestadora, José Manuel Saavedra, explicó que las reuniones extraoficiales del mandatario con empresarios chinos influyeron de manera directa y decisiva en la caída de su aprobación, tal como lo refleja dicha encuesta realizada a solo dos días del Pleno Extraordinario del Congreso que podría definir su salida.

El estudio también identifica otros factores que afectan la percepción ciudadana, como el manejo de la inseguridad ciudadana y las visitas de mujeres a Palacio que luego obtuvieron órdenes de servicio. Además, el 50% considera que el traslado de Erick Moreno, alias “El Monstruo”, a la Base Naval del Callao fue un show mediático para desviar la atención.

PROYECCIÓN ELECTORAL

En cuanto a la intención de voto rumbo a las elecciones generales de abril, la encuesta de CIT Opinión & Mercado coloca a Rafael López Aliaga en el primer lugar con 15.3%, seguido por Keiko Fujimori con 8%. Más atrás aparecen César Acuña y Alfonso López Chau, ambos con 6%, en un escenario electoral que empieza a definirse en medio de la crisis política.