Testigo del caso “Chifagate” mintió ante la Comisión de Fiscalización: José Jerí al borde del abismo

Un reportaje de Panorama expuso que el empresario chino Ji Wu Xiaodong transfirió la concesión minera “Fortuna 2”, ubicada en el distrito de Quillo, provincia de Yungay, a la empresa América Sam S.A.C., cuyo representante es Zhihua Yang, señalado como amigo cercano del presidente José Jerí. El acuerdo fue formalizado e inscrito ante el Ministerio de Energía y Minas, con una vigencia de diez años que se extiende hasta el 2032.

La investigación periodística cobra especial relevancia debido a que Ji Wu Xiaodong había afirmado ante la Comisión de Fiscalización del Congreso que su rol se limitaba a labores de traducción para el empresario Zhihua Yang. Sin embargo, documentos oficiales obtenidos por Panorama revelan que mantenía una participación directa en operaciones mineras, lo que contradice su testimonio y abre serios cuestionamientos.

A ello se suma un operativo ejecutado en enero por la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental del Santa en la concesión “Fortuna 2”, luego de una denuncia por minería ilegal. Durante la intervención, las autoridades hallaron más de doce socavones, campamentos improvisados y material explosivo, además de intervenir a dos personas que transportaban mineral sin autorización, hechos que incrementaron la gravedad del caso.

PLENO EXTRAORDINARIO

En el plano político, el Congreso decidió convocar a un pleno extraordinario para este martes 17 de febrero a las 10:00 a.m., donde se debatirá la vacancia presidencial tras la presentación de una moción respaldada por 78 legisladores. El presidente del Parlamento, Fernando Rospigliosi, confirmó que la sesión estará enfocada en evaluar la permanencia de Jerí en el cargo, en medio de una creciente presión y crisis política.