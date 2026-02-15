Habla amiga de Jerí: joven asegura que presidente le pagaba en efectivo en el Congreso

Ana Diburcio Yuffra decidió brindar su versión luego de que se conociera públicamente sus reiteradas visitas al despacho del entonces congresista José Jerí durante el 2022. En la entrevista con Panorama, la joven de 29 años afirmó que la relación con el actual presidente de la República es de amistad y negó cualquier vínculo sentimental.

En diálogo con Luis Vargas, la joven explicó que conoce a José Jerí desde antes de su llegada a altos cargos políticos, cuando coincidieron en actividades partidarias. Según señaló, su cercanía se mantuvo en el tiempo y, posteriormente, empezó a colaborar en su despacho del Congreso bajo un acuerdo directo con él y su equipo de trabajo.

De acuerdo con su testimonio, acudió en 24 oportunidades al Congreso en un lapso de tres meses porque cumplía funciones de apoyo como practicante y persona de confianza. Entre sus tareas —detalló— estaban la coordinación de reuniones, la organización de agendas y el acompañamiento en actividades propias del despacho congresal.

PAGOS AL CONTADO

Diburcio reconoció que no firmó contrato ni figuró en planilla estatal. Asimismo, indicó que los pagos que recibió no procedían de recursos públicos, sino del salario personal de Jerí como congresista, y que estos se realizaban en efectivo. Desde España, donde reside, sostuvo que su intención es aclarar los hechos y defender su imagen frente a las versiones difundidas.