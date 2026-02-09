Un verano con “Muerto Fresco”: candidato Carlos Espá lucha por ascender en las encuestas

Un equipo de Panorama conversó en exclusiva con el candidato presidencial Carlos Espá, quien busca revertir su baja ubicación en las encuestas y posicionarse en la recta final de la campaña electoral. En diálogo con Maribel Figueroa, el aspirante de “Sí Creo” expuso sus principales propuestas y sostuvo que su candidatura atraviesa un momento de crecimiento, pese al escepticismo de la gente.

Entre sus planteamientos, Espá destacó la necesidad de una reforma del sistema electoral para evitar que los peruanos tengan que elegir a sus autoridades entre más de 40 partidos políticos. Aunque reconoció que no suele utilizar el transporte público, aseguró que trabajará en defensa de los derechos de los mototaxistas, un sector que, según dijo, requiere mayor respaldo por parte del Estado.

El candidato también dejó ver un lado más personal al confesar que es hincha de Alianza Lima y que, aunque no acostumbra ir a los mercados, ahora recorre estos espacios como parte de su campaña política. Señaló que este contacto directo con la población le permite “romper esquemas” y conocer de primera mano la realidad que viven miles de peruanos a día tras día.

DICE QUE “NO ESTÁ MUERTO”

Asimismo, Espá cuestionó al Congreso por la destitución de presidentes, afirmando que muchos parlamentarios también están involucrados en casos de corrupción. Pese a figurar en los últimos lugares de los sondeos, aseguró que “no está muerto” y hasta dijo que empieza a subir en las encuestas, por lo que consideró que los próximos días serán decisivos rumbo a las elecciones generales de abril.