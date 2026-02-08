José Williams en Panorama: “Tenemos proyectado sacar a más de 60 mil policías a las calles”

En entrevista con Panorama, el candidato presidencial de Avanza País, José Williams, presentó sus principales propuestas en materia de seguridad ciudadana, anunciando que sacará a las calles a más de 60 mil policías para enfrentar la delincuencia y el crimen organizado. Además, sostuvo que su gobierno priorizará el trabajo de inteligencia policial como herramienta clave para combatir a las mafias y organizaciones criminales.

En diálogo con Carla Muschi, Williams también propuso la construcción, en los primeros meses de su gestión, de cuatro penales con capacidad para unos 5 mil internos, así como un establecimiento penitenciario exclusivo para reos de alta peligrosidad. A ello se sumaría una reforma integral del sistema penitenciario, orientada a mejorar el control interno y evitar que los delincuentes continúen operando desde las cárceles.

En el ámbito de la lucha contra la corrupción, el excongresista planteó aplicar la “muerte civil” a las autoridades y funcionarios que cometan estos delitos, lo que implicaría su inhabilitación permanente para ejercer cargos públicos, además de la renuncia inmediata. “Nosotros vamos a retirar a aquellos funcionarios que no tienen la necesidad de estar. Tenemos que reducir los gastos en el Estado”, afirmó, al señalar que incluso evaluaría la fusión de algunos ministerios para ahorrar recursos.

OBRAS Y GENERACIÓN DE EMPLEO

Finalmente, José Williams propuso destinar entre 5 mil y 10 mil millones de soles para reactivar obras públicas paralizadas, especialmente en los sectores de salud, educación y seguridad. Para reducir la pobreza monetaria, indicó que su estrategia se basará en la generación de empleo, el impulso a la formalización y la creación de nuevas empresas. “En un eventual gobierno de Avanza País vamos a crear más de un millón de puestos de trabajo”, aseguró.