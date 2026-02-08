Nueva Carretera Central entra a la congeladora: los chinos tocan la puerta de Provías

Dos de las obras de infraestructura más emblemáticas del país atraviesan un futuro incierto. La nueva Carretera Central y la Vía Expresa Santa Rosa han quedado prácticamente en suspenso luego de que Provías Nacional, entidad adscrita al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), resolviera de manera unilateral el contrato con la empresa Egis, representante del gobierno de Francia.

Según explicó a Panorama Claudia Dávila, directora de Provías, la decisión se adoptó tras una alerta de la Defensoría del Pueblo. Indicó que, al revisar el contrato, se detectó que el grupo Egis había suscrito un acuerdo conciliatorio con la Fiscalía de París por un caso de soborno a funcionarios en el extranjero, específicamente en Argelia en 2019. Dávila dijo que esta situación activó la cláusula 13.1 del contrato, que faculta a Provías a resolverlo de pleno derecho y de forma unilateral.

Sin embargo, mientras se realizaba la licitación para la construcción del principal túnel de la Carretera Central, un nuevo actor apareció en escena. Se trata del Consorcio China Harbour, empresa china que solicitó información a Provías para conocer las razones por las cuales quedaron fuera de la denominada “lista corta” de elección. Es decir, querían la evaluación de los franceses que los dejaron fuera del proceso.

NO HAY PLATA PARA OBRAS

Al ser consultada sobre esta solicitud, Claudia Dávila negó que hayan existido “presiones” por parte de empresas chinas para dejar sin efecto el contrato con Egis y aseguró que Provías Nacional se encuentra actualmente en la búsqueda de recursos y alternativas para retomar el camino de ambos proyectos, aunque sin precisar plazos, lo que mantiene a estas obras importantes en una virtual “congeladora”.