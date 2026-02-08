Encuentro con el amigo presidencial: los millones del chino Zhihua Yang en Lima

Un equipo de Panorama ubicó la residencia del empresario chino Zhihua Yang en una exclusiva zona de Lima, caracterizada por viviendas que parecen mansiones, con piscinas y lujosos acabados. En este lugar se encuentra el inmueble del amigo del presidente José Jerí, que refleja el poder económico que logró consolidar en el Perú.

La periodista Melissa Rodríguez intentó contactar a Yang o a algún residente al interior de la vivienda; sin embargo, no obtuvo respuesta. En los exteriores del inmueble se evidenció un marcado hermetismo, lo que llamó poderosamente la atención, ya que parecía existir un esfuerzo por mantener en reserva la presencia del empresario en ese lugar.

Luego de varias horas de espera, Yang salió finalmente a bordo de una camioneta blanca. Pese a las investigaciones en su contra, el empresario continúa realizando su vida cotidiana con normalidad, mientras se intensifican los cuestionamientos por sus reuniones extraoficiales con Jerí y se agudiza la crisis política en el Ejecutivo.

ZHIHUA YANG EVITÓ RESPONDER

Aprovechando un semáforo en rojo, Melissa Rodríguez abordó a Zhihua Yang para solicitarle sus declaraciones. No obstante, el empresario chino prefirió guardar silencio y evitó responder cuántas reuniones sostuvo con el presidente José Jerí y sobre qué temas trataron los encuentros, prefiriendo no declarar ante las cámaras de Panorama.