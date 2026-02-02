El método secreto de Zhihua Yang: amigo presidencial salta de China a Chimbote y logra millones

Las investigaciones en torno a Zhihua Yang continúan revelando nuevos antecedentes. Según un reportaje de Panorama, el empresario chino, hoy cuestionado por sus reuniones con el presidente José Jerí, ya habría utilizado un mecanismo similar años atrás en la Municipalidad Provincial del Santa, en Chimbote, donde sostuvo encuentros con autoridades locales antes de que empresas vinculadas a él resultaran beneficiadas con contratos públicos.

En 2019, Yang visitó Chimbote y se reunió con el entonces alcalde provincial del Santa, Roberto Briceño Franco. Fotografías difundidas en exclusiva por Panorama muestran al empresario recorriendo el muelle municipal junto a la exautoridad. En ese contexto, Yang se presentó como representante del Gobierno de Fujian y como presidente de la Asociación de Residentes Fujianenses en el Perú, promoviendo un acercamiento institucional con China.

Tras estas reuniones, Briceño Franco, su madre y otros funcionarios municipales viajaron a China con los gastos cubiertos por empresarios relacionados con Yang. Durante la visita se firmó un acuerdo de hermanamiento con la ciudad de Zhangzhou. Meses después, la Municipalidad del Santa adquirió cuatro volquetes por un monto cercano al millón y medio de soles a la empresa America SAM S.A.C., compañía vinculada a Yang, en un proceso que generó cuestionamientos.

¿QUÉ DIJO BRICEÑO?

Consultado por Panorama, el exalcalde Roberto Briceño reconoció que el viaje a China se realizó por invitación de Yang, aunque aseguró no haber tenido conocimiento del contrato posterior. “No sé a quién han contratado”, afirmó. El reportaje también advirtió que, en octubre de 2025, el actual alcalde del Santa repitió un viaje similar a China, lo que refuerza las sospechas sobre un método recurrente para establecer vínculos políticos que luego derivan en beneficios económicos.