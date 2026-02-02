Poder Judicial concede medida cautelar contra presidente Jerí: su firma que trajo consecuencias

Panorama reveló que el Poder Judicial concedió una medida cautelar contra el presidente José Jerí y el Congreso disponiendo la inaplicación provisional de una ley que modificaba la composición y el manejo de fondos de las cajas municipales. La decisión fue adoptada por el Juzgado Constitucional Permanente de Huancayo, tras una demanda presentada por la Caja Municipal Huancayo.

La norma cuestionada había sido incorporada dentro de la Ley de Endeudamiento del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y planteaba cambios sustanciales en los directorios de las cajas municipales. Entre ellos, se establecía un nuevo esquema de elección de directivos y se ampliaba el número de integrantes del directorio a siete miembros.

De acuerdo con el informe, el proyecto fue impulsado en mayo de 2025 por el entonces congresista José Jerí junto a Ilich López, de Acción Popular. La iniciativa incluía la incorporación de un representante de la Confederación Nacional de Comerciantes (CONACO) en el directorio de las cajas municipales, gremio con el que Jerí tuvo vínculos profesionales en el pasado.

MEDIDA FUE EMITIDA EL 25 DE ENERO

Jorge Solís, exgerente de la Caja Municipal Huancayo, señaló que la medida cautelar fue emitida el pasado 25 de enero y alcanza también al presidente del Consejo de Ministros. Asimismo, recordó que estos hechos fueron denunciados ante la Comisión de Ética del Congreso por presunto conflicto de intereses y tráfico de influencias, denuncia que fue archivada.