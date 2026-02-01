Cara a cara con César Acuña: postulante a la presidencia jura que dejará de ser el candidato “meme”

Desde Tacabamba, en la provincia de Chota, el candidato presidencial de Alianza para el Progreso, César Acuña, brindó una entrevista exclusiva a Panorama. En diálogo con el periodista Brian Matías reconoció que es uno de los políticos más viralizados del país y aseguró que asume con regocijo el rótulo de “candidato meme”. Sin embargo, afirmó que está decidido a cambiar esa percepción y demostrar que está preparado para tomar las riendas del Perú.

Acuña Peralta mostró la vivienda de adobe en la que nació y creció, señalando que eligió ese remoto lugar no como una estrategia política de campaña, sino para evidenciar que el esfuerzo y la perseverancia permiten superar cualquier adversidad para alcanzar los sueños. En ese sentido, sostuvo que se siente listo para asumir el máximo cargo del país, aunque admitió que la contienda electoral rumbo al 2026 será compleja y altamente disputada.

En cuanto a sus propuestas, el líder de APP anunció que, de llegar a la presidencia, la pensión para los jubilados no será menor al sueldo mínimo. Asimismo, aseguró que impulsará un incremento del salario mínimo hasta los 2,000 soles. Entre otras medidas, planteó la compra de un paquete de maquinaria pesada para todas las provincias, con el objetivo de mejorar la infraestructura vial y las carreteras en sus respectivas jurisdicciones.

SOBRE CASO COCA CONDORI

Acuña se pronunció sobre el caso de Lucero Nicole Coca Condori, joven que logró adjudicarse contratos por más de 300 millones de soles sin experiencia en el sector construcción. Al respecto, afirmó que desconocía la situación y responsabilizó directamente a su gerente, indicando que, tras tomar conocimiento del hecho, dejó sin efecto el contrato. Finalmente, sobre el futuro político de José Jerí, adelantó que se reunirá con su bancada en los próximos días.