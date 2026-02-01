Imágenes exclusivas del allanamiento al búnker del amigo presidencial: Zhihua Yang entregó cámaras y documentos a la PNP

Panorama obtuvo en exclusiva imágenes registradas por la Policía Nacional del Perú durante el allanamiento al denominado “búnker” del empresario chino Zhihua Yang, amigo cercano del presidente de la República, José Jerí. Se trata de un edificio de ocho pisos conocido como el “Centro Empresarial San Luis”, inmueble que fue intervenido como parte de una investigación por presuntos delitos de corrupción de funcionarios.

El operativo fue liderado por la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima Centro. Los fiscales ingresaron al inmueble con el objetivo de incautar los registros audiovisuales, los cuales habrían captado el encuentro extraoficial entre el presidente José Jerí y el empresario Zhihua Yang. Durante la diligencia, el investigado entregó equipos de videovigilancia y diversa documentación a la PNP.

Mientras avanzan las investigaciones sobre sus reuniones con el empresario chino, el presidente José Jerí protagonizó diversas apariciones públicas que llamaron la atención. Entre ellas, fue visto supervisando el traslado de Erick Moreno Hernández a la Prefectura de Lima, así como liderando un operativo inopinado en el penal Ancón I, donde incluso participó activamente en una requisa, pateando la puerta de una celda.

INTERROGATORIO A JERÍ

El fiscal de la Nación, Tomás Aladino Gálvez, entrevistó a Jerí en Palacio de Gobierno en una diligencia que se extendió por tres horas. Según fuentes fiscales, Jerí respondió más de 30 preguntas relacionadas con sus encuentros con Zhihua Yang y autorizó el levantamiento del secreto de sus comunicaciones. El presidente negó cualquier agenda irregular y sostuvo que se someterá a todas las investigaciones de la Fiscalía.