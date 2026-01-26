Fernando Rospigliosi sobre José Jerí: “Me parece apresurado cambiar de gobierno por sospechas”

El presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, se pronunció sobre las reuniones no registradas que sostuvo el presidente de la República, José Jerí, con empresarios chinos, las cuales han generado una nueva crisis política. En entrevista con Panorama, el titular del Legislativo reconoció que estos encuentros proyectan “sombras y sospechas” sobre el actual gobierno, pero remarcó que ello no justifica, por sí solo, un cambio de gobierno.

Rospigliosi señaló que el caso debe seguir su curso en el ámbito judicial y ser investigado por el Ministerio Público, instancia encargada de determinar si existen responsabilidades penales. En ese sentido, afirmó que tomar una decisión política extrema sin que concluyan las investigaciones sería prematuro, especialmente cuando el país se encuentra cerca de un nuevo proceso electoral. “Me parece apresurado hacer un cambio de gobierno por sospechas”, sostuvo.

No obstante, el presidente del Congreso aclaró que el Parlamento debe actuar conforme a los procedimientos establecidos. Indicó que, si se reúnen las firmas necesarias para presentar una moción de censura contra el jefe de Estado, se verá en la obligación de convocar a un pleno extraordinario para que se debata la continuidad de José Jerí en el cargo.

SOBRE EVENTUAL CENSURA

Finalmente, Rospigliosi advirtió que una eventual salida del presidente tendría consecuencias políticas y sociales para el país. “Cambiar un gobierno a estas alturas tiene un costo muy grande”, afirmó, subrayando la necesidad de evaluar con cautela cualquier decisión, en un contexto marcado por la inestabilidad y la cercanía de las elecciones generales.