José Manuel Saavedra: “José Jerí perdió 25% de aprobación desde noviembre”

El escándalo denominado “Chifagate” ha tenido un impacto directo en la imagen del presidente de la República, José Jerí. Según una reciente encuesta de CIT Opinión & Mercado, difundida por Panorama, la aprobación del jefe de Estado cayó de manera sostenida en los últimos meses, pasando de 55% en noviembre a apenas 30% en la actualidad, lo que representa una pérdida de 25 puntos porcentuales.

En entrevista con Carla Muschi, José Manuel Saavedra, CEO de la encuestadora, explicó que solo en el último mes Jerí perdió 10 puntos de aprobación. De acuerdo con el especialista, esta caída está estrechamente vinculada a las revelaciones sobre reuniones no registradas con empresarios chinos, que han deteriorado la credibilidad del mandatario y debilitado su respaldo ciudadano.

El estudio también evidencia un aumento en la desaprobación presidencial, que se ubica en 57%. Además, la gestión de Ernesto Álvarez como titular de la PCM registra apenas 12.4% de aprobación. En cuanto a las instituciones del Estado, las Fuerzas Armadas lideran la valoración ciudadana con 28.1%, mientras que el Congreso se mantiene como la institución con menor respaldo, con solo 6.8%.

SOBRE ELECCIONES DE ABRIL

En otros resultados, la encuesta señala que el 82.7% de los ciudadanos califica negativamente la gestión del actual gobierno en materia de seguridad ciudadana. De cara a las próximas elecciones, Rafael López Aliaga encabeza la intención de voto con 15.1%, seguido por Keiko Fujimori con 9.3% y Carlos Álvarez con 6.6%, en un escenario marcado por el desgaste político del Ejecutivo.