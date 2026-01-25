El juez y las obras chinas por mil 500 millones: los intereses de Zhihua Yang cumplidos en el Poder Judicial

Un reportaje de Panorama puso en el centro de la controversia al juez Lenin Montoro Rodríguez tras revelar que sus resoluciones judiciales permitieron a empresas chinas acceder a millonarios contratos de obras públicas. Las medidas cautelares, otorgadas desde su despacho en el Poder Judicial, habrían allanado el camino para que estas compañías participaran en licitaciones pese a registrar antecedentes de abandono de proyectos e inhabilitaciones.

Según la investigación, el magistrado concedió al menos 11 medidas cautelares en favor de consorcios liderados por empresas como China Railway No. 10 Engineering Group Sucursal del Perú y China Railway Tunnel Group. Estas decisiones posibilitaron la adjudicación de importantes proyectos de infraestructura vial, entre ellos la carretera Molinopampa, en Áncash, valorizada en S/200 millones, y la doble vía Tanca–Boca del Río, valuada en S/600 millones.

El informe también detalla que China Railway obtuvo en 2021 la buena pro para la carretera Molinopampa, pero posteriormente abandonó la obra, lo que obligó a una nueva convocatoria. Años después, una empresa del mismo grupo empresarial volvió a ganar el concurso por más de S/270 millones, aunque la firma del contrato se encontraba detenida debido a la inhabilitación de uno de sus socios, situación que fue revertida tras una nueva resolución cautelar.

JUEZ YA HABÍA SIDO SUSPENDIDO

Especialistas consultados por el equipo periodístico de Panorama advirtieron que la reiteración de estas decisiones judiciales genera fuertes indicios de un posible direccionamiento irregular. Si bien el juez Montoro Rodríguez aseguró que actuó conforme a ley y que las empresas enfrentaban trabas administrativas en el Registro Nacional de Proveedores, Panorama recordó que el magistrado fue investigado anteriormente por prevaricato y suspendido.