Víctor Andrés García Belaúnde sobre José Jerí: “Está haciendo méritos para una moción de censura”

El excongresista Víctor Andrés García Belaúnde se pronunció sobre la reunión extraoficial entre el presidente de la República, José Jerí, y el empresario chino Zhihua Yang, registrada en un chifa del distrito de San Borja. En entrevista con Panorama, sostuvo que este hecho abre la posibilidad de impulsar una moción de censura contra la Mesa Directiva del Congreso, medida que automáticamente podría sacar Jerí Oré de Palacio de Gobierno.

García Belaúnde precisó que no es necesario plantear una vacancia presidencial, ya que el Congreso, pese a encontrarse en receso, puede convocar a una sesión extraordinaria para evaluar el caso. En ese contexto, explicó que una eventual censura a la Mesa Directiva implicaría que José Jerí deje automáticamente la presidencia del Congreso y, en consecuencia, la presidencia transitoria de la República que ejerce por mandato constitucional.

“Los parlamentarios tendrían que elegir a un nuevo presidente del Congreso, quien asumiría de manera inmediata la presidencia de la República de forma transitoria”, detalló el exlegislador, al subrayar la gravedad política que implica una reunión no oficial entre el presidente José Jerí y el empresario extranjero, sin que exista información clara sobre el motivo del encuentro.

EMPRESARIO Y DINA BOLUARTE

Para Víctor Andrés García Belaúnde, la cita entre José Jerí y el empresario chino Zhihua Yang podría haber estado vinculada a temas de negocios. Recordó además que este mismo empresario ya habría tenido contactos previos con la expresidenta Dina Boluarte, con quien incluso viajó a China durante su gestión. En ese sentido, aseguró que el presidente de la República “está haciendo méritos para una moción de censura”.