Los hijos de Luna: Podemos Perú presenta como candidata a la mamá de Betssy Chávez

Podemos Perú, agrupación política liderada por José Luna Gálvez, presentó su lista de candidatos al Congreso con figuras que han generado polémica. Entre ellas destaca Herminia Chino, madre de la exprimera ministra Betssy Chávez Chino, actualmente prófuga de la justicia y asilada en la embajada de México por su probada participación en el golpe de Estado perpetrado por el expresidente Pedro Castillo.

La postulación de Herminia Chino ha despertado cuestionamientos luego de que ella misma reconociera no contar con experiencia en gestión pública ni trayectoria política. Pese a ello, señaló que uno de sus principales objetivos, de llegar al Parlamento, será impulsar acciones para lograr la libertad de su hija, quien fue sentenciada a 11 años y 5 meses de prisión efectiva por el delito de conspiración para la rebelión.

La lista congresal de Podemos Perú también incluye a Edgar Tello, Guido Bellido, Cecilia García, Raúl Noblecilla, Francis Paredes, Róger Nájar, Luis Barranzuela, entre otras figuras políticas ya conocidas por su vinculación a Perú Libre de Vladimir Cerrón. Estas candidaturas han sido interpretadas por críticos como una estrategia para capitalizar vínculos familiares y políticos con personajes investigados o seriamente cuestionados.

¿INDULTO A CASTILLO?

Durante el mitin de presentación de sus candidatos al Congreso, José Luna Gálvez, anunció que, de llegar al poder, promoverá una pensión digna para los jubilados. Asimismo, adelantó que un eventual gobierno de Podemos Perú impulsaría el indulto al expresidente golpista Pedro Castillo, condenado por el fallido golpe de Estado, una propuesta que reavivó el debate político y generó rechazo en diversos sectores.