Congresista insiste en shows privados: Cheryl Trigozo canta y baila para proveedor del Estado

La congresista de la República, Cheryl Trigozo, volvió a quedar en el centro de la polémica tras revelarse que realizó un espectáculo privado para un proveedor del Estado en la región San Martín. De acuerdo con una investigación realizada por Panorama, la parlamentaria participó con su orquesta, Sonido 2000, en una celebración organizada por el empresario Martín Morey Riva en la ciudad de Tarapoto.

El evento correspondió al cumpleaños número 42 de Morey Riva, quien festejó junto a su esposa y otros allegados. El empresario es proveedor del Gobierno Regional de San Martín, cuya autoridad pertenece al mismo partido político de Trigozo, Renovación Popular. Además, según documentos a los que accedió la Unidad de Investigación de Panorama, Morey es investigado por presuntamente talar y depredar bosques en dicha región.

Frente a las revelaciones, la congresista negó conocer personalmente al empresario o mantener algún vínculo de amistad con él. Trigozo aseguró que no es dueña ni gerente de la agrupación musical y que el contrato fue firmado por su madre, quien administra Sonido 2000. “No lo conozco, no es mi amigo. Tengo entendido que es fan del grupo”, señaló, precisando además que continuará participando en los eventos de su familia musical fuera del horario del Congreso.

EMPRESARIO SE PRONUNCIA

Por su parte, el empresario Martín Morey negó financiar la campaña de reelección de Cheryl Trigozo y sostuvo que su presencia en el evento fue circunstancial. “Yo nunca he financiado ninguna campaña política. Entenderán que podrá ser congresista, pero es su orquesta, es su negocio”, señaló el empresario, quien además dijo que no se le ha contratado directamente a la parlamentaria, sino a la orquesta Sonido 2000.